Актрисы «Женского квартала» подхватили челлендж новогодних воспоминаний

Будущие звезды сцены еще с детства проявляли свои недюжинные театральные способности, передает портал IOD.MEDIA.

Так, Елена Кравец призналась, что садике из-за светлых волос всегда получала роль Снегурочки. Однако когда цвет немного потемнел, ее понизили до Снежинки.

На этом фото Елена – вторая слева.

Ирина Сопонару была на все роли мастер. Она могла сыграть и Цыганку, и Снежинку, и еще массу персонажей. Более того, во время репетиций она запоминала все тексты и могла подменить любого героя. Единственное, чего она никогда не делала в эти дни, – не колядовала, потому что родители не пускали.

Ольга Жуковцова мечтала сыграть Снежную Королеву, но ей доставались роли Разбойницы, снежинок и даже Гнома. Она до сих пор верит в Деда Мороза и пишет ему письма со своим сыном.

Валерия Товстолес чаще всего играла Снежинку и Восточную принцессу, а в Деда Мороза не верит с пяти лет.

Анастасия Евтушенко тоже чаще всего играла снежинок, но однажды ей довелось побыть Дедом Морозом. Письма новогоднему герою она писала до 10 лет, а в детстве очень хотела стать балериной. Сейчас артистка мечтает о собственном жилье и машине.

Элина Мбани писала письма Деду Морозу и Святому Николаю. Самым памятным подарком для нее стал дом для куклы Барби, о котором она очень мечтала.

Александра Машлятина получала главные роли на утренниках, но чаще всего это были негативные персонажи: Баба-Яга, Лиса Алиса, и Снежная королева. Самым большим желанием девочки из небогатой семьи было, чтоб Дед Мороз положил под елку «не зубную щетку»

Марте Адамчук на утренниках доставались роли Шахерезады, Цыганки, хотя втайне она мечтала побыть Снегурочкой. Самым большим детским желанием было стать врачом, но поскольку в подарок медицинского набора она не дождалась, "пришлось идти в артистки".

Вера Кекелия чаще всего на утренниках была Снежинкой.

Екатерина Никитина с детства занималась танцами, поэтому новогодние праздники были для нее временем, когда приходилось танцевать очень много. Однажды ей выпало сыграть даже роль пододеяльника. На утренниках она была и Солнышком, и Зайчиком, и Цветочком, а когда стала постарше, то и Разбойницей.

Напомним, детское фото Тины Кароль всплыло в сети.

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