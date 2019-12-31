В Великобритании на 76-м году жизни скончался известный артист Нил Иннес

Он был композитором, музыкантом, пародистом, а также писал песни для комик группы «Монти Пайтон». О смерти Нила сообщил его агент Найджел Мортон, передает The Sun.

Нил Джеймс Иннес ушел из жизни 29 декабря 2019 года. Он ничем не болел, поэтому его уход стал трагической неожиданностью для семьи и поклонников.

«Мы потеряли прекрасную добрую, нежную душу, чья музыка и песни тронули сердце каждого и чей интеллект и поиск истины вдохновили нас всех», – заявили близкие музыканта.

У Нила остались жена Ивонна, трое сыновей Майлз, Люк и Барни и трое внуков Макс, Исси и Зак.

Иннес родился 9 декабря 1944 года в графстве Эссекс. Свое детство он провел в Германии, где несколько лет учился игре на фортепиано.

Вернувшись в Великобританию, он учился в школе Торпа в Эссексе, чуть позже перешёл в Норвичскую школу изящных искусств, в 1964 году поступил в Голдсмит-колледж Лондонского Университета. В это время он и его приятель Вернон Дадли познакомились со студентами лондонской Школы искусств Вивианом Стэншеллом и Ларри Смитом, после чего присоединились к их группе The Bonzo Dog Doo Dah Band. Он выступал в качестве вокалиста, а также играл на фортепиано и гитаре.

Также Нил создал The Rutles — вымышленную группу, которая была придумана в качестве пародии на The Beatles.

В середине 1970-х пародист начал сотрудничать с комедийной труппой «Монти Пайтон». Он появлялся в таких фильмах, как «Монти Пайтон и священный Грааль», «Житие Брайана по Монти Пайтон» и «Монти Пайтон в Голливуде». Иннес также принимал участие в сериале «Монти Пайтон: Летающий цирк».

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