Известная украинская певица Оля Полякова сделала на колене коллеге Насте Каменских предложение спеть вместе песню

На видео Полякова рассказала, что украинский продюсер Потап, муж Каменских, написал песню "Девчата ЗО". Оля предложила спеть эту песню вместе с Настей. При этом она стала на одно колено перед коллегой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм Поляковой. (Чтобы посмотреть видео, достролльте страничку до конца).

"Вот это мы так ссоримся", - сказала Каменских.

После этого Настя ответила, что "Конечно, согласна". В итоге певицы поцеловались, а Игорь Кондратюк взялся за их головы, таким образом разыграв сценку благословения.

Фанаты оставили много комментариев под видео:

"Интересное предложение", "Пара была бы просто огонь", "Ха-ха-ха круто ) Оля вы как всегда с юмором", "Вот так нужно предложения делать", "Девочки молодцы! Оля как всегда", "Потап будет не против)".

Ранее мы сообщали, что состоялся суперфинал десятого сезона вокального шоу «Х-фактор».

Специально ко дню рождения легендарного проекта на его сцене собрались звезды: MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala.

Они устроили невероятный праздничный концерт, подаривший зрителям новогоднее настроение.

Победительницей десятого сезона конкурса стала Элина Иващенко. Девушка была в команде Игоря Кондратюка и с каждым выходом на сцену удивляла жюри и зрителей проекта.

После того, как страна узнала нового победителя «Х-фактор» Игорь Кондратюк не смог сдержать радостных эмоций.

Настя Каменских ошарашила резкой сменой имиджа ради финала Х-Фактора. На руках исполнительницы можно заметить «татуировки».

Напомним, Каменских бесстыдно пошалила с Данилко прямо на сцене

А еще Politeka писала, что Каменских и Полякова устроили сочные танцы на столе перед Веркой Сердючкой

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских залезла на стол и сверкнула прелестями в латексе



