Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блестнула формами латексном наряде темно-синего цвета. На руках исполнительницы можно заметить «татуировки», которые, по словам Насти "рисовала сама Полякова".

Отметим, знаменитость примерила парик и предстала с гладкими черными волосами длиной чуть ниже плеч. В своем Инстаграм-профиле звезда также показала видео, представив лучшие кадры с последнего эфира песенного шоу. В ролике можно заметить, как звезда повеселилась с Аднреем Данилко.

До этого артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блестнула формами в кружевном боди, расшитым камнями и дополненным черного цвета накидкой. Свой впечатляющий образ артистка дополнила блестящим макияжем, а волосы собрала в эффектный конский хвост.

«Получить награду особенно приятно, когда это народная премия @xfactorstb в номицации «любимая четверка судей» ♥ ️ спасибо за вашу любовь 🙏🏻», – пишет Настя под новым постом в Инстаграм.

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