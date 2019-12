View this post on Instagram

It was amazing season of #Xfactor 💥 Это было увлекательное путешествие в 10-й юбилейный @xfactorstb! Этот сезон был невероятным! Столько классных моментов, которые хочется оставить в памяти! ✨ Огромная благодарность всей команде @stbua, режиссеру @lencalenca и музыкальному продюсеру @vadimlisa ! Спасибо коллегам @v_serduchka @polyakovamusic @kondratiuk_official @olegg.vynnyk @pianoboy_official @alessandrosafinaofficial с вами было кайфово! Благодарю @ulyashatemchenko Ты - ♥️ Спасибо всем педагогам, которые работали с нашими ребятам🙏🏻 Свет, звук, операторы - вы такие молодцы! Спасибо вам, зрителям, что были с нами и поддерживали участников! Спасибо моей дружной #NKfamily @_nkfan за вашу любовь! Спасибо моей потрясающей beauty-команде за крутые луки и образы: Style: @lan_ira @tatyana_larina_tata MUA: @mariia_samharadze Hair: @stetsjulia @o_iriss @vlasova___irina @beauty_lab_ny ⠀ Отдельная благодарность моей невероятной команде #NICE2CU и моему менеджменту @ilona_ku @upintothesky @pashkevych за то, что делаете невозможное возможным! Всем выпускникам, хочу пожелать успешного творческого пути! Пусть для вас #хfactor будет только началом! Помните, что каждый из вас уже победитель! 🌟 Спасибоооо💋