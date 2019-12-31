Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

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It was amazing season of #Xfactor 💥 Это было увлекательное путешествие в 10-й юбилейный @xfactorstb! Этот сезон был невероятным! Столько классных моментов, которые хочется оставить в памяти! ✨ Огромная благодарность всей команде @stbua, режиссеру @lencalenca и музыкальному продюсеру @vadimlisa ! Спасибо коллегам @v_serduchka @polyakovamusic @kondratiuk_official @olegg.vynnyk @pianoboy_official @alessandrosafinaofficial с вами было кайфово! Благодарю @ulyashatemchenko Ты - ♥️ Спасибо всем педагогам, которые работали с нашими ребятам🙏🏻 Свет, звук, операторы - вы такие молодцы! Спасибо вам, зрителям, что были с нами и поддерживали участников! Спасибо моей дружной #NKfamily @_nkfan за вашу любовь! Спасибо моей потрясающей beauty-команде за крутые луки и образы: Style: @lan_ira @tatyana_larina_tata MUA: @mariia_samharadze Hair: @stetsjulia @o_iriss @vlasova___irina @beauty_lab_ny ⠀ Отдельная благодарность моей невероятной команде #NICE2CU и моему менеджменту @ilona_ku @upintothesky @pashkevych за то, что делаете невозможное возможным! Всем выпускникам, хочу пожелать успешного творческого пути! Пусть для вас #хfactor будет только началом! Помните, что каждый из вас уже победитель! 🌟 Спасибоооо💋

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

В этот раз артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блестнула формами латексном наряде темно-синего цвета.  На руках исполнительницы можно заметить «татуировки», которые, по словам Насти "рисовала сама Полякова". 

Отметим, знаменитость примерила парик и предстала с гладкими черными волосами длиной чуть ниже плеч. В своем Инстаграм-профиле звезда также показала видео, представив лучшие кадры с последнего эфира песенного шоу. В ролике можно заметить, как звезда повеселилась с Аднреем Данилко. 

До этого артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блестнула формами в кружевном боди, расшитым камнями и дополненным черного цвета накидкой. Свой впечатляющий образ артистка дополнила блестящим макияжем, а волосы собрала в эффектный конский хвост.

«Получить награду особенно приятно, когда это народная премия @xfactorstb в номицации «любимая четверка судей» ♥ ️ спасибо за вашу любовь 🙏🏻», – пишет Настя под новым постом в Инстаграм.

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