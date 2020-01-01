22-летняя модель, "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко показала, как они вместе с мужем, 36-летним телеведущим Дмитрием Комаровым, встретили новый год

Пара променяла пасмурный Киев на жаркий Сингапур. Александра поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. В кадре они с Комаровым находятся на пляже, сидят на камне, а у Саши на коленях поднос с двумя бокалами шампанского. Дима при этом держит большую тарелку салата "Оливье". Оба они широко и искренне улыбаются на камеру, явно довольные поездкой и друг другом. Саша предстала в красной футболке с ярким принтом и коротеньких джинсовых шортах. Дима одет менее вызывающе: синяя футболка и такого же цвета шорты. На заднем фоне раскинулся роскошный вид: зеленые пальмы, чистый песочек и лазурная вода вдалеке.

По словам Кучеренко, она впервые резала "Оливье" прямо на пляже.

"Впервые встречаю Новый Год с мужем @komarovmir , впервые в Сингапуре и впервые нарезаю оливье прямо на пляже😄 Друзья, с Наступающим 2020 вас! Встречайте его с самыми любимыми, близкими и дорогими❤️ Счастья, радости, успехов и невероятных эмоций в новом году! Пусть все мечты сбываются🌠", - подписала снимок красавица.

Комментирующие рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

"Думаю, с Димой вы больше не будете встречать НГ в одном и том же месте дважды😉 С Новым Годом! Вы очень красивая пара! Счастья вам и любви 🎊"

"Какие вы красивые 😍всего Вам самого наилучшего !💕"

"Всех с Новым Годом! Оливье в Сингапуре - это круто😊"

Ранее мы сообщали, накануне нового года Саша поделилась кадром из фитнес-центра, подписав, что хотела себя запечатлить "до оливье". Как видим, девушка зря переживала, ведь ее идеальная фигура ничуть не пострадала после "сингапурского оливье": те же осиная талия и стройные ножки.

Поклонники кинулись утешать девушку в комментариях под фото:

"Ждём фото после))"

"Вы прекрасно выглядите! И я не думаю, что что-то в Вас изменится за тарелочку оливье)"

"Красотулечка💪💋"

Напомним, что жена Комарова пощекотала нервы дерзким нарядом: горячее предновогоднее фото

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров пропал в экспедиции