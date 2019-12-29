Телеведущая Регина Тодоренко озадачила своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Так, накануне Нового года Регина Тодоренко со своим мужем Владом Топаловым предстали перед фанатами в новых образах.

Певец нарядился в костюм Деда Мороза, надев голубую шубу, накладную бороду. Регина Тодоренко, в свою очередь, предпочла для себя более современный образ Снегурочки – она надела бирюзовое платье в пол.

Но пользователи в социальных сетях обратили внимание не на внешний вид звезд, а на поведение телеведущей Регины Тодоренко.

Дело в том, что популярная телеведущая и певица ненавязчиво решила взять своего возлюбленного за интимное место, вызвав массу вопросов в Instagram.

"Регина, что с лицом?", "Надеюсь, птица счастья клюнула меня. А куда тянется рука?", "Регина, что с головой? Или с фотошопом перестаралась?", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Регина Тодоренко в нелепом наряде показала, чем занимается накануне новогодней ночи. В своем новом посте украинская звезда поделилась мыслями, что для нее значит Новый год, а также рассказала о семейных традициях, которые чтят ее близкие.

«До Нового Года остались считанные дни. Обожаю это время, в воздухе развивается какая-то особая магия. Для меня НГ - особенный праздник и очень семейный, к которому я всегда тщательно готовлюсь. У нас есть семейная традиция, мы всегда вместе ставим ёлку и наряжаем ее. Отдельная тема - это подарки.», - написала она.

Тодоренко призналась, что больше всего на свете любит не получать подарки, а дарить.

«Я всегда уделяю этому много времени, вкладывая в это всю свою любовь, чтобы порадовать своих родных и близких», - отметила телеведущая.

Также мы рассказывали о том, что Регина Тодоренко поведала о своем новом путешествии. На новом фото, которое было опубликовано в Instagram, звезда показала фигуру в купальнике. А в этот раз показала кадр с того же отдыха на Бали, только в новом наряде и со счастливой улыбкой на лице.

Сама она прошлась по побережью в темном купальнике, поверх которого был надет легкий наряд красного оттенка.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.