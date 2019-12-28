"Я оказался слабым, я не смог, я начал..."

Влад Топалов и Редина Тодоренко после рождения ребенка производят впечатления идеальной семьи, но, как оказалось, не все пошло гладко

Певец признался, что не сразу свыкся с новой ролью. По словам Влада, ему было сложно помогать жене в уходе за младенцем.

«Весь период до рождения я чувствовал, что должен их оберегать, заботиться, — все это во мне рождалось, мне было очень хорошо. Первые недели три после появления Майкла я героически делал все, что делала Регина: ночью вставал, мыл, менял подгузник — думал, что не буду таким, как папы, которые переезжают в другую комнату… А потом у меня просто закончились силы, я оказался слабым, я не смог, я начал уходить в другую комнату», - рассказал он.

Топалов признался, что осознание слабости только усугубляло ситуацию. К счастью, возлюбленная смогла решить проблему. Певцу объяснили разницу в устройстве мужского и женского мозга: что «женщина может много раз просыпаться ночью, а у мужчин все иначе, поэтому мы и не выдерживаем такого режима», — делился он.

Окончательно принять факт родительства и установить связь с Майклом певец смог после отдыха в Турции.

«У меня началось какое-то медленное, но движение навстречу. Я стал больше заниматься с ребенком, мне стало интересно проводить с ним время. И он изменился, начал давать обратную реакцию», — радовался отец.

Сейчас пара все чаще задумывается о втором наследнике. Причем инициатором выступает Топалов.

«Я жду, пока она мне даст отмашку. Сегодня на это пойти очень не просто. Но мне уже 35 лет, я не вижу особого смысла тянуть. Няня есть, мы нашли домашний персонал. А ведь искали полгода, это адский труд. Все, у кого есть няни, поймут. Мы наконец-то наладили режим, сейчас покупаем еще одну квартиру побольше. То есть мы уже знаем, чего ждать», - рассказал Топалов.

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