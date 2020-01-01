Регіна Тодоренко звернулася до користувачів мережі з закликом до миру

Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним привітанням з Новим роком

Як передає Politeka.net, заяву вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка закликала всіх до миру, згадав при цьому тему анексованого Криму.

"Уклін усім, хто береже нашу планету і зберігає мир. Я, "мамасіта" в декреті, катаю на серфборді в Новий рік! І нехай він буде яскравим і насиченим добрими враженнями й подіями", – написала вона та уточнила, що це "божественне відео" – справа рук прекрасного оператора Данила, який родом з Криму, але вже кілька років живе на Балі.

"Він з острахом дивився на мене, коли я запитала: "звідки ти родом", думав, що я відмовлюся зніматися, почну ставити питання, від яких дуже болить", – зізналася телеведуча.

Саме тому, вона звернулася із закликом поважати один одного і дружити, щоб на землі запанував мир.

"Друзі мої, ми – жителі однієї планети, невже у нас так багато часу на інформаційні війни, від яких страждають невинні люди, і так мало любові в серці, щоб зупинити це. Нехай нарешті настане мир на нашій земній кульці і кожна сім'я знайде гармонію і любов!" – уклала вона.

Раніше Регіна Тодоренко розплакалася в інтерв'ю Ксенії Собчак через тему російсько-українських відносин.

Після весілля з російським співаком Владом Топаловим вона переїхала до нього на батьківщину, зізналася, що важко переживає ситуацію в Україні.

Вона розповіла, що в її будинку ця тема стала справжнім табу. За словами ведучої, вона вважає за краще не висловлюватися про неї, «щоб не розводити скандал».

Тодоренко зізналася, що погляди її українських родичів на те, що відбувається відрізняються від думки її нової сім'ї. Розмірковуючи на цю тему ведуча несподівано розридалася, вибивши з колії свою колегу Ксенію Собчак.

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