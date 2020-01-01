Известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показалась в новогоднем образе

На фото Виктория позирует в облегающем костюме со стразами. На груди она использовала специальные украшения, которые придали ей объема. Дополнила образ Смеюха интересной короной, создается впечатления, что сосульки торчат из головы в разные стороны. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дорогие мои, особенно девочки! Я хочу пожелать Вам в наступающем 2020 году блистать!

Совершенно не важно где: будьте самым ярким солнцем для своей семьи, путеводной звездой для друзей и самым горячим огнем для любимого сердца!", - написала под фотографиями Виктория.

Фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Самая красивая", "Королева", "Женюсь на ней", "Косим под Полякову", "Невероятная красота", "Идеальная фигура", "Великолепная", "Настоящая снежная королева. В каждом движении и жесте".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников кадрами, на которых она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде.

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа. Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам.

Сообщалось, что звезда "НеАнгелов" озадачила выходкой в Турции.

Виктория Смеюха удивила поклонников снимком, на котором она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде.

В этот раз звезда показала себя в естественном виде во время поездки в Турцию. Звезда позировала без макияжа и с распущенными волосами, спрятанными под спортивным костюмом.

«Пожалуй лучшее духовное место, которое я посетила в Стамбуле. Желаю Вам, мои ангелочки всеукрепляющей Божьей благодати! Доброй ночи!😊», – пишет Виктория под постом.

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