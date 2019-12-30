Известная украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха поразила выбором наряда для выступления

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«Волна корпоративов и праздничных ярмарок уже накрыла большинство людей и нас (по доброй традиции;) Уже завтра мы будем говорить «в прошлом году» и путаться 2019 или 2020 сейчас год.:))) Это супер-повод вспомнить важные события уходящего года и поблагодарить себя за проделанную работу», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно выступление группы на сцене. Как можно заметить, Вика Смеюха и Слава Каминская выступают в откровенных прозрачных нарядах, которые эффектно подчеркивают их формы.

«Шикарная», «умничка, Виктория», «четкая девочка», «какая красота», «великолепно выступила!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха не только порадовала поклонников ярким фото, но и сообщила, чего хочет в новом году

На своей странице в Инстаграм знаменитость разместила снимок, сделанный за кулисами шоу «Х-фактор». Певица позирует в эффектном наряде, который подчеркивает ее стройную фигуру и длинные ноги. Но изюминкой фото, кроме похудевшей фигуры стал игривый взгляз красотки

В подписи звезда сообщила поклонникам, что хочет перемен.

Фолловеры пришли в неописуемый восторг от соблазнительного образа певицы. Об этом они поспешили сообщить в комментариях под фото, отметив, что Вика выглядит шикарно. А также пожелали ей, чтобы ее желание как можно быстрее сбылось.

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