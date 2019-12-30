Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха не только порадовала поклонников ярким фото, но и сообщила, чего хочет в новом году

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила снимок, сделанный за кулисами шоу «Х-фактор». Певица позирует в эффектном наряде, который подчеркивает ее стройную фигуру и длинные ноги. Но изюминкой фото, кроме похудевшей фигуры стал игривый взгляз красотки

В подписи звезда сообщила поклонникам, что хочет перемен.

«Хочу значительных перемен!💖», - написала Смеюха.

Фолловеры пришли в неописуемый восторг от соблазнительного образа певицы. Об этом они поспешили сообщить в комментариях под фото, отметив, что Вика выглядит шикарно. А также пожелали ей, чтобы ее желание как можно быстрее сбылось.

«Год 2020 обязательно принесет перемены!👌», «💗 Будут перемены, обязательно будут!!!! Ты достойна самых лучших и светлых перемен!!!», «Всё будет! И только к лучшему! Вика - Вы красотка!», «Этот год говорят особенный. Загадай желание и оно обязательно сбудется 😘», «Раз хочется, то обязательно случится 😉 сногсшибательная», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников кадрами, на которых она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде.

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа. Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам.

Группа активно выступает, ездить по городам и дает множество выступлений. В этот раз звезда показала себя в естественном виде во время жаркого отдыха на побережья.

Так, Виктория сверкнула похудевшей фигурой во время фотосессии для взрослых, организованной специально для мужского журнала.

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