Известная украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы ВИА Гра, показала снимок, где она "Главная телка страны"

На фото Романова позирует возле вывески "Главная елка страны". Но только на второй картинке нарисована буква "Т", и надпись стала "Главная телка страны". Миша для фото выбрала красное шикарное платье с внушительным декольте. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

По фото фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Отличная новогодняя открытка", "Я в этом никогда не сомневался", "Та ты что, какая телочка", "Какая красивая", "Первое отличие надпись главная елка и главная тёлка, второе к конце фотки на одной есть белая полоса, а на другой нет".

Сообщалось, что соблазнительная экс-ВИА Гра похвасталась прелестями без белья.

Бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова засветила прелести без белья прямо на камеру.

«Доброе утро», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Миша Романова позирует в кафе в белой облегающей кофте. В один момент становится видно, что девушка сидит на людях без белья.

Уточним, что поклонники Романовой не смогли высказать свое мнение об идеальных формах певицы. Экс-ВИА Гра поделилась снимками в Сторис.

Сообщалось, что соблазнительная экс-ВИА Гра порадовала фанатов горячим фото.

Бывшая солистка известной группы ВИА-Гра Миша Романова показала милое фото, сделанное в центре Киева.

На кадрах девушка позирует на Софиевской площади. В руках она держит стаканчик кофе. В подписи к фото, она поинтересовалась у своих подписчиков, какой бы они хотели получить подарок на новогодние праздники.

«Новый год уже совсем близко🙈Мой самый любимый праздник. Вся эта мишура, суета, елочный запах, новогодние мелодии из каждого магазина и кафе😌 Какой подарок хотите увидеть под ёлочкой?», - написала Романова.

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