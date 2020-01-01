Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поздравила с Новым годом и показала снимок без фотошопа

На снимке видно только лицо и руку Мейхер. Предположительно, Надежда без одежды и прикрылась одеялом или полотенцем. На фото можно рассмотреть постаревшее лицо знаменитости. Под глазами видны морщины. На певице при этом естественный макияж. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии под снимком. Фото было опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что экс-ВИА Гра Надежда Мейхер поздравила многочисленных поклонников с Новым годом.

На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографией, на которой позирует в очень стильном образе.

На ней черный брючный костюм, причем жакет певица просто накинула на плечи, и белая блуза. Для завершения образа артистка выбрала красные туфли на каблуке, серьги с фиолетовым камнем и несколько крупных перстней. Она сидит, подогнув одну ногу, и демонстрирует фанатам свою роскошную улыбку.

Своим зрителям и поклонникам надежда пожелала наполненной и многогранной жизни, любви, семейного благополучия, опыта, который окрыляет.

Сообщалось, что соблазнительная Мейхер показала свои упругости забыв о приличии и белье.

Артистка выбрала довольно интересную одежду. Можно предположить, что юбка с внушительным разрезом - это ковер. А вот грудь она прикрыла одеждой из наволочки, как можно предположить. Дополнила образ Надежда большими серьгами и каблуками.

Образ вышел интересным и пикантным. Но фанаты не смогли его оценить. Фото было опубликовано в сторис, где функция комментариев и лайков отсутствует.

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