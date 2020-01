Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась своими формами на снимке

Боярская на фото позирует в лежачем положении. Видно только лицо знаменитости, а также рука и грудь. Скорее всего, Катя позирует в одном бюстгальтере. Можно оценить крупным планом размер груди Боярской. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или комментарии под снимком. Он был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала видео выступления на балу дебютанток.

В ролике показано, как Екатерина вышла на бал в шикарном вечернем платье с внушительным декольте. Рядом с ней был молодой человек, а она держала в руке веер.

"Катя лучшая", "Королева Катя", "Куколка. Красивая вся ваша семья", - написали фанаты под видео, что опубликовала знаменитость.

Сообщалось, что пышногрудая внучка Боярского показала на камеру свою сущность.

Екатерина Боярская, которая успела прославиться не только родственными связями, но и активной светской жизнью, поделилась еще одним фото с празднования дня рождения

На снимке девушка позирует на мягком диване, над которым светится надпись Bad girls do it well (Плохие девочки делают это хорошо).

На ней платье, лиф котрого украшен вышивкой, с белой пышной юбкой. На ногах у Екатерины серебрянные босоножки на высоком каблуке.

Свой день рождения дочь депутата Сергея Боярского, который является сыном актера Михаила Боярского, отметила в одном из московских ресторанов.

Утром этого же дня красотка поделилась фотографией, на которой позирует в синем платье, расшитом пайетками, окруженная букетами цветов и подарками.

