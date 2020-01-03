Звезда вместе с женихом предстали в красивых образах

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, невеста экс-вице-премьера Украины Павла Розенко, поделилась кадрами с любимым

Звезда ТВ некоторое время назад опубликовала пост, в котором предстала в красивом вечернем платье розового цвета, пишет Politeka.net.

Елена-Кристина решила завершить образ маской, которую часто подставляла к своему лицу. Жених также позировал вместе с возлюбленной.

Розенко выбрал клетчатый пиджак, белую рубашку, джинсы и кроссовки.

Пара показывала, как она веселилась, позируя на камеру и делая селфи.

"По первому фото ясно: с выбором нарядов проблем не было 😂😂😂😂😂🤩🎄🎄🎄🥳🥳🥳 С НАСТУПИВШИМ 2❤️2❤️!!!!🎉🎉🎉 Чтоб был ярким и незабываемым!🤩🤩🤩💃💃💃💫💫💫", - написала в посте девушка.

Публикация за несколько часов собрала почти 4000 лайков и много комментариев.

"Самая яркая новогодняя звезда! 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩", "Баловница)", "С новым годом", "Вы такие красивые❤️❤️❤️", "Супер ❤️❤️", "Когда аферисты ??Очень ждуу😌😊❤️", "А вам идут наряды😂с Новым годом 🎄🥳", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно невеста Розенко выложила свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

В кадре они с Розенко прижались друг к другу лицами и оба смотрят, счастливые, прямо в объектив.

Довольные улыбки, судя по кадрам с отдыха, никогда не сползают с их лиц.

К слову на фото заметно, что оба недавно, скорее всего, купались, потому как волосы еще влажные.

Поклонники поздравили ведущую с праздниками и пожелали много приятного.

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко предстали возле моря, сидя на парапетах.

Звезда ТВ выбрала синюю мини-юбку, белую футболку и обувь на платформе с леопардовым принтом.

Розенко также выбрал белую футболку, но и красные джинсы. Бывший вице-премьер обнял любимую сзади и широко улыбнулся

"А просто ХО-РО-ШО!😍💝 Свято наближається 😊🎄🥳", - написала Лебедь в посте.

Ранее сообщалось, что Кристина предстала в легком платье с открытыми плечами. Она зашла в морскую воду и покружилась в ней, при этом платье приподнялось.

Напомним, невеста Розенко показала предновогоднее фото семейной идилии

А еще Politeka писала, что игривая невеста Розенко показала фигуру в прозрачном наряде

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