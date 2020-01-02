Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова сразила сеть невероятным образом
Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото, сообщает Politeka.
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В этот раз Ольга показала стройную фигуру в блестящем платье с тугим корсетом и массивными украшениями. На лице звезды яркий макияж, а волосы уложены под массивной короной в аккуратные волны.
В блестящем образе звезда выступала в Новый год, о чем оповестила в своем Инстаграме.
«Эй, секундочку • #Привіт20ті», – подписала свой новый ролик Оля.
При этом фанаты Поляковой оказались многословнее, написав множество комментариев:
«Ольга Юрьевна, вы просто талантище!!👏👏👏🔥», «Супер!!!!!😍🌷🌸», «Шедевральная 👑👄❤️🔥🥰👸», «Вы крутая 🔥🔥🔥🔥», «Очень нравится эта песня😍😍😍», «Сама сама❤️», «Очень круто🔥😍», «Вы лучшая😍😍😍».
Ранее звезда показала себя со своими коллегами и удивила резонансным заявлением. Дело в том, что звезда покинет Украину в январе. Певица намерена посетить США и дать там целую серию концертов.
Так, на странице в Ингстаграм Оля рассказала, чем будет заниматься в январе 2020 года. Певица похвасталась поклонникам, что на этот период у нее запланированы выступления в разных городах США.
“Визы в Америку и Канаду получили!!!! Ура! 7 января - Майами ! 10 января - Торонто! 11 января - Чикаго! 12 января - Нью-Йорк! Жду вас мои любимые!!!”, – отмечает Полякова под постом.
Также отметим, поклонники сразу же принялись комментировать невероятно яркий и жаркий кадр, представленный на странице в Инстаграм.
Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.
Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.
Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.