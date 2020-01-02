Алина Гросу трогательно поздравила поклонников с Новым годом и рассказала о «новой» себе

Жизнь известной певицы в прошлом году кардинально изменилась: она вышла замуж за своего возлюбленного и вместе с ним перебралась в Россию.

По случаю Нового года звезда опубликовала в Инстаграм видеообращение, в котором поблагодарила своих поклонников за поддержку (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). В нем она рассказала, что решила сменить свой образ и отказаться от излишнего оголения.

«Дорогие друзья, я хочу поздравить вас всех с наступившим 2020 годом. Хочу пожелать, чтоб в новом году с нами осталось только все самое сказочное, волшебное, восхитительное. То, что будет нас вдохновлять и радовать. Спасибо вам что вы рядом со мной, что вы меня поддерживаете. Что вы поняли и приняли новую Гросу, которая сейчас оголяет исключительно душу, нежели тело», - заявила певица.

В комментариях к видео ее подписчики также поздравляют певицу с праздниками.

Ранее мы писали о том, что Гросу выложила несколько снимков в своем микроблоге в Инстаграм. Алина предстала в красном свитере с белыми оленями и зимним орнаментом, темно-синих джинсах и белых сапожках. Певица сидит рядом с елкой на теплом меховом покрывале.

Идеальные укладка и макияж дополнили милый рождественский образ красавицы.

Гросу предложила поклонникам выбрать наилучшее из пяти фото.

"Дорогие мои, с Новым Годом!!! Пусть каждый будет счастлив в 2020, пусть каждый реализуется, пусть каждый достигнет своих целей и осуществит самые сказочные мечты!!! Любви вам крепкого здоровья и удовольствия от каждого мгновения этого года. Спасибо вам, что вы со мной:) давайте делать вместе мир лучше, добрее, красивее и волшебнее. С любовью, ваша Алина #выбирайгросу 1|2|3|4|5?))", - написала в соцсети девушка.

Напомним, Гросу спустила халат и похвасталась идеальными формами в постели: "Отработала!".

Как сообщала Politeka, наштукатуренная Алина Гросу показала свое достоинство на камеру: "А где муж?".

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