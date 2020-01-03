Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота порадовала поклонников новой фотографией в откровенном платье

Украинская звезда продемонстрировала прелести в розовом наряде с пухом внизу, пишет Рoliteka.net.

Благодаря короткому платью, можно насладиться красотой ножек модели. На снимках она опускала глаза, поднимала волосы, делала губы "уточкой" и красиво улыбалась. Завершала ее образ блестящая сумочка. От такой красоты нельзя удержаться на ногах.

Судя по геолокации, сейчас мисс Украина Вселенная находится в Абу-Даби.

На одном из кадров звезда предстала вместе с подругой. Обе выглядели великолепно.

За семь минут пост красотки собрал почти 50 лайков и один комментарий.

Напомним, Анастасия Суббота поделилась ярким фото с празднования Нового года.

На фото девушки отмечают праздник на фоне наряженной елки в неизвестном заведении.

При этом Суббота уточнила, что дело происходит за границей. По словам девушки, это первый Новый год, который она отмечает не в Украине.

Суббота позировала в ярко-красном мини-платье, подчеркивающем все достоинства ее идеальной фигуры. Ее подруга, в свою очередь, выбрала черное мини-платье.

Ранее мы писали, что Анастасия Суббота показала фотографию со своей подругой в пикантных платьях.

На снимке девушки задрали ноги на ступеньках. Платья немного приподнялись, а благодаря фотографу, который делал снимок снизу, получилось пикантное фото. Видно, что обе довольны собой и хорошо проводят время.

Напомним также, что мировой конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019" состоялся в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта.

Украину там представляла модель Анастасия Суббота. Однако девушка не прошла первый этапа и не вошла даже в топ-20.

Выступала Анастасия Суббота в ярком нараде, который, по задумке модельера, воплощает собой Украну.

Ранее сообщалось, что Анастасия Суббота на одном из видео крутится-вертится в стильном и необычном наряде.

Некоторые из ее фанов даже сочли его несуразным. Но помимо прочего, платье прекрасно подчеркивает особенности фигуры модели, в частности – ее стройные ножки.

Напомним, Мисс Украина Вселенная поразила внешним видом перед конкурсом

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