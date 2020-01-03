Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко поразила неожиданным изменением во внешности

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

«Ананасис и Шпагатович летят на воды», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно саму Кумейко вместе с подругой на борту самолета. Однако в глаза бросается, что барышни «отрастили» усы.

Однако украинцы не смогли задать какие-либо вопросы относительно резкого изменения внешности Кумейко, поскольку кадры звезда опубликовала у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nitita, а сейчас DJ NANA, поделилась фото из Парижа

На фото Анастасия в черном платье с открытыми плечами. Можно заметить, что девушка забыла о белье в этот вечер. Рядом с ней сидит подружка, NANA Zbuker, известный украинский косметолог, которая любит показывать свое тело без одежды. Но в этот раз девушка появилась в длинном черном платье в горошек. Подруги сидят за столом в ресторане Франции и держат по бокалу напитка. На столе пусто, видно, девушки ждут заказ.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Хорошая, но не наша. "С Новым Годом".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко похвасталась формами в прозрачном белье.

Так, на одном из снимков Кумейко позирует с чашкой кофе в руке и абсолютно прозрачном белье, прикрыв пикантное место звездочкой.

На другом снимке Кумейко позирует с мокрыми волосами в одном белье, эффектно приподнимая бюстгальтер.

Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала все, на что способна

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