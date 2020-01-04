42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова удивила снимком с отдыха на горнолыжном курорте Шамони Монблан во Франции. Красавица призналась, что прилетела отнюдь не на лыжах кататься...

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Чехова выложила кадр, где она сидит под новогодней елкой с вытянутой рукой. А в руке у нее бокал с "игристым". Чехова предстала в сером свитере, такого же цвета джинсах, коричневых угах и солнцезащитных очках. Волосы у нее лежат на одном из плечей. Она смотрит прямо объектив и широко улыбается.

"Мы с Бабкой @belova_style_ прилетели на Мон-Блан🎊🎉 Думаете, на лыжах покататься? А нет, лыжи меня вообще не привлекают. А вот Бабка обещала катнуться разок. Я же хочу надышаться горным воздухом, нагулять розовых щек, напиться шампанского и наесться французских явств😋 Жизнь, полна всяких разных неожиданностей... не всегда приятных. Но, если в наших силах, сделать себе ожидаемо хорошо, то не нужно и раздумывать😉", - подписала снимок Анфиса.

Поклонники засыпали телеведущую комплиментами и пожелали отличного отдыха.

"Вы так похудели, красота😍"

"Если позволяют финансы и есть время, то можно и ездить везде. У Вас такая насыщенная жизнь!"

"Крутоооо!!!!! Молодцы🔥🔥🔥"

"Ой, девчонки , отрывайтесь на полную. Мужичков не забывайте присматривать хороших 🤗"

Ранее мы сообщали, Чехова до Монблана успела побывать в Литве. В частности, она посетила СПА-салон в Вильнюсе. Красавица предстала в зеленом купальнике, руки при этом она сложила на груди, визуально увеличивая и так роскошный бюст.

Также мы сообщали, что Чехова назвала поездку в одну из арабских стран - лучшим путешествием за 2019 год. Анфиса, по ее словам, влюбилась в пустыню. Она устроила пикантную фотосессию на дюнах в образе "восточной принцессы".

Комментирующие пришли в восторг:

"Анфиса...😍Это на 200% Ваше!И образ,и пустыня,и краски...Все фотографии великолепны!"

"Анфиса, вы видимо, правда, в прошлой жизни были принцессой! Платье вам очень идёт, вы шикарная😍"

"Великолепна!! Просто царица пустыни."

Напомним, Чехова огорошила фото с огромным и мохнатым.

А еще Politeka писала, что роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах.

Также Politeka сообщала, что Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести.