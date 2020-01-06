Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показала фото с отдыха в США

На фото Маша закрыла глаза и повернулась боком к камере. Видно, что девушка довольная. Дочь Поляковой позирует, скорее всего, в свитшоте. Длинные волосы у Маши достигают пятой точки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"А вы Куда поехали на зимние каникулы ??", - подписала фото дочь Поляковой.

Фанаты начали активно обсуждать отдых, а некоторые разозлились от такого вопроса:

"Дома... А так хотелось бы ...", "Дома в Киеве", "А вы поехали за мамин счет?))", "Дома, зато ДР вчера было", "Мы дома в свое городе. Денег нет ездить по Флориде", "Нету денег, помогите и я уеду", "Там де вы в жизни не бывали.".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Оля Полякова показала поклонникам, как бегает с дочерью по утрам.

"Ну, рядовой Маша, беги", - говорит она дочери.

Уточним, что сама Маша отвечает "Нет", хотя и начинает бежать. После этого ее начинает догонять и Оля.

Как можно заметить, обе девушки в спортивной одежде, которая эффектно подчеркивает их формы. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о точеных фигурах девушек, поскольку кадрами Полякова поделилась в Сторис.

Сообщалось, что дочь Поляковой показала, как добивается идеальной фигуры.

14-летняя дочь популярной украинской певицы уже успела прославиться в соцсетях. Девушка активно ведет свою страничку и часто участвует в профессиональных фотосессиях.

Маша поделилась новым снимком из спортзала. На нем девушка одета в облегающий спортивный костюм и выполняет упражнения. По словам Маши, она занимается в зале почти каждый день.

«Как часто вы занимаетесь спортом? И приносит ли это вам удовольствие? Лично мне да, а вот в зал я с выходными хожу 6 раз в неделю», - подписала фото девушка.

Напомним, дочь Поляковой поразила идеальными формами в коротком топе

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