Дети Веры Брежневой, Елены Кравец и других звезд, что похожи на своих родителей

Дети бывают часто похожи на своих родителей. Иногда это и не так видно, но сегодня подборка тех, кто одно лицо со своими звездными мамами, передает РБК-Украина.

Вера Брежнева и Соня Киперман

Кто и оказался копией своей мамы, так это старшая дочь Брежневой - Соня. Девочка с каждым годом все больше похожа на свою маму. В ней можно увидеть разрез глаг, длинные ноги, шикарные волосы и красивую улыбку Веры.

Маша Ефросинина и ее дочь Нана Хромаева

Нана также очень похожа на свою маму - Машу Ефросинину. У нее такая же улыбка, прическа и взгляд. Телеведущая редко делится фото с дочерью. А еще реже вместе выходят на светские мероприятия. Ведущая отмечает, что главное для девочки - это учеба.

Елена Кравец и ее дочь Маша Кравец

Еще одно яркое сходство. Дочь Елены все больше похожа на маму. Она сможет, как и Кравец, стать звездой. Девушка занимается танцами, много путешествует и обладает хорошим вкусом.

Рената Литвинова и Ульяна Дубровская

Ульяна также очень схожа с актрисой Ренатой Литвиновой. Она переняла от мамы улыбку, волосы, а также талант. Дубровская уже начала активно сниматься в фильмах.

Ранее мы сообщали, что Брежнева похвасталась идеальным видом в постели.

Знаменитая украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и видом в новом имидже.

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую.

В этот раз артистка решила показать себя в жарком виде во время отдыха в постели.

Напомним, Брежнева поразила жарким видом в костюме из латекса

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