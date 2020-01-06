24-річна учасниця "Жіночого кварталу" Лера Товстолес підкорила мережу жаркими кадрами з "сестрою-близнючкою", з якою вона нібито не поділила хлопця

Як передає Politeka.net, красуня поділилася відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз). Вона з'явилася разом з подругою-актрисою. Дівчата зняли сценку, ніби вони сестри-близнючки і обидві мали інтимні стосунки з одним і тим же чоловіком. Примітно, що на Лері світло-сірий брючний костюм, але ось під піджаком вона виявилася практично голою. Артистка без тіні збентеження засвітила на камеру бежевий бюстгальтер.

"Забула викласти цей шедевр від @zhukovtsova_kiyashko 💋 Всім розповідаю цю історію і вам розповім! Оля мій перший викладач з акторської. Я якщо чесно навіть і не думала, що ми тепер будемо дуже близькими. Граємо, танцюємо, співаємо, знімаємо щось, тусимо - коротше все як в садочку )) люблю тебе за наше дитинство! Давай знімати ще більше і все! Згодні, передплатники?", - написала Лера в соцмережі.

Коментуючі встигли залишити кілька відгуків:

"😂😂😂Пхагагахх ) Дурко😂💋"

"Якась дичина... Коли хапала за піджак, а там якийсь бронижелет на сис*ках, ось це реально прикро було. 😳 Подивився зі звуком і толку нуль. 😜"

"Сестринську любов не в силах зруйнувати навіть самий сильний орг*зм😀"

"Близнята😀"

Раніше ми повідомляли, Товстолес похвалилася в Instagram фото в майці, засвітивши свої розкішні форми. На ній чорна майка і такого ж кольору сорочка, яку вона спустила на плечі. Дівчина зухвало відкинула голову назад, її обличчя осяяла щаслива усмішка. Ніжний макіяж, злегка розпатлане волосся і великі сережки доповнили образ.

"Як по мені новорічна фотка) Як вам ?) Я практично готова до нового року, ялинка, вбрання, манікюр і педікюр, ще залишилося приготувати їжу, але це все 30 го. Відпрацювати у новорічну ніч і нарешті одужати", - написала в соцмережі Лера.

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