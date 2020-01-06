24-річна учасниця "Жіночого кварталу" Лера Товстолес підкорила мережу жаркими кадрами з "сестрою-близнючкою", з якою вона нібито не поділила хлопця

Як передає Politeka.net, красуня поділилася відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз). Вона з'явилася разом з подругою-актрисою. Дівчата зняли сценку, ніби вони сестри-близнючки і обидві мали інтимні стосунки з одним і тим же чоловіком. Примітно, що на Лері світло-сірий брючний костюм, але ось під піджаком вона виявилася практично голою. Артистка без тіні збентеження засвітила на камеру бежевий бюстгальтер.

Популярні новини зараз

Волога онука Боярського показала жаркі форми без одягу: "Вогняна"

Жидков з «Кварталу 95» здивував зовнішнім виглядом: «скрутило вдвічі», особисті кадри

Кіркорова помітили на острові з м'язистим красенем: «Ах, яке ж добрий ранок після такого...»

Дочка Пугачової скаженіла на каруселі біля Кремля: "От чому нас не пустили на Червону площу..."
Показати ще

"Забула викласти цей шедевр від @zhukovtsova_kiyashko 💋 Всім розповідаю цю історію і вам розповім! Оля мій перший викладач з акторської. Я якщо чесно навіть і не думала, що ми тепер будемо дуже близькими. Граємо, танцюємо, співаємо, знімаємо щось, тусимо - коротше все як в садочку )) люблю тебе за наше дитинство! Давай знімати ще більше і все! Згодні, передплатники?", - написала Лера в соцмережі.

Коментуючі встигли залишити кілька відгуків:

"😂😂😂Пхагагахх ) Дурко😂💋"

"Якась дичина... Коли хапала за піджак, а там якийсь бронижелет на сис*ках, ось це реально прикро було. 😳 Подивився зі звуком і толку нуль. 😜"

"Сестринську любов не в силах зруйнувати навіть самий сильний орг*зм😀"

"Близнята😀"

Раніше ми повідомляли, Товстолес похвалилася в Instagram фото в майці, засвітивши свої розкішні форми. На ній чорна майка і такого ж кольору сорочка, яку вона спустила на плечі. Дівчина зухвало відкинула голову назад, її обличчя осяяла щаслива усмішка. Ніжний макіяж, злегка розпатлане волосся і великі сережки доповнили образ.

"Як по мені новорічна фотка) Як вам ?) Я практично готова до нового року, ялинка, вбрання, манікюр і педікюр, ще залишилося приготувати їжу, але це все 30 го. Відпрацювати у новорічну ніч і нарешті одужати", - написала в соцмережі Лера.

Нагадаємо, ефектна красуня з Квартал 95 похвалилася вигинами без білизни: "Магічна фотка"

 