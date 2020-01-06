27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, умилила сеть - спящей со своей собачкой

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм в разделе "сториз" кадром, на котором она разлеглась в кресле (удивительно, как она там поместилась с ростом 180 см). Рядом с Аней растянулась ее четверолапая любимица. Неожиданно видеть артистку без латекса, яркого макияжа и вызывающего наряда. На ней свитер в темно-светлую полоску, задравшийся на животе, спортивные штаны и черная шапка на голове. Глаза у певицы закрыты. При этом пальцы левой руки она засунула под резинку штанов, видимо, греясь.

"Именно те дружочки-пирожочки, которые засыпают первыми под конец вечеринки, а потом получают вот такие фотки", - подписан кадр.

Ранее мы сообщали, MARUV поделилась в соцсети кадром, в котором предстала в сногсшибательрном образе. На ней короткое черное платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру: талия и бедра просто идеально очерчены. А также черный беретик и такого же цвета сапожки. Аня изогнулась в пикантной позе, никого не оставив равнодушным. Правда, кадр немного омрачила "стрелка" на колготках - с одной стороны, возможно, так и было задумано, с другой, что скорее всего, красавица просто не заметила эту неприятность.

Также мы рассказывали, MARUV обесуражила сеть, появившись в сексапильном образе на выступлении, где присутствовали дети. Вместе со своей подтанцовкой Аня зажгла перед одной семьей, заказавшей "концерт" на дом. При этом ее могли лицезреть в латексе несовершеннолетние. Костюм плотно облегал прелести артистки, а от зоны декольте невозможно было отвести взгляд. Изюминкой стали головной убор с ушками и ботинки на огромном каблуке.

Кроме того, мы писали, что Аня Корсун пошалила под новогодней елкой. Так, MARUV станцевала возле дерева, без тени смущения раздвигая ноги и поглаживая рукой свою "пятую точку". Кадрами артистка поделилась в Инстаграм.

Напомним, мокрая MARUV соблазнила видом сразу после душа

А еще Politeka писала, что MARUV изогнулась в откровенной позе ради фото в "зверином" боди

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