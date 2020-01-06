Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, похвастался кадрами с маленькими Лизой и Гарри, которые придумали необычное развлечение

Как передает Politeka.net, артист выложил ролик в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). Так, 6-летняя Лиза любит закрываться в шкафу и изображать за стеклом из себя телеведущую. Темой "новостей" в основном является ее семья. В частности, девочка говорит об отношениях мамы и папы.

"Максим и Алла - это хорошая парочка", - повторяет в кадре Лиза. А ее братик тем временем снимает происходящее на телефон, и изредка появляется в кадре со словами "Ставьте лайки". Правда один раз, мальчик не выдержал буйство фантазии сестрички и прокомментировал: "Она не знает что говорит".

"Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения 😂 #елизаветагалкина #гарригалкин", - написал в соцсети Максим Галкин.

Поклонники звездной семейки приняли поставлять отклики:

"Сладкие ❤️❤️❤️"

"Неужели сама придумала, Лизок))"

"😍актриса"

"Артистка маленькая🌹"

"Гарри кадр 😂😂😂"

Ранее мы сообщали, Галкин ошарашил фанатов постельным видео. Как оказалось, артист принимал участие в съемках ролика, рекламирующего матрасы. Кстати, все действо происходила в их с Примадонной особняке.

"От души посмеяться и вволю выспаться - вот два лучших лекарства от любого недуга. С первым у меня все в порядке, а со вторым помогли", - написал Галкин.

Пользователи поспешили оставить свои комментарии:

"Лучше такая реклама, чем отстойного вредного кошачьего корма 🤣🤣"

"А реклама презервативов в 100 раз дороже стоит !) Шутю )"

"Ахахаха!! Максим, с Вами даже рекламу смешно смотреть! Класс! Оценила и Ваш юмор и качество продукции!!"

"Сразу так спать захотелось 😂"

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.