Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, похвастался кадрами с маленькими Лизой и Гарри, которые придумали необычное развлечение
Как передает Politeka.net, артист выложил ролик в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). Так, 6-летняя Лиза любит закрываться в шкафу и изображать за стеклом из себя телеведущую. Темой "новостей" в основном является ее семья. В частности, девочка говорит об отношениях мамы и папы.
"Максим и Алла - это хорошая парочка", - повторяет в кадре Лиза. А ее братик тем временем снимает происходящее на телефон, и изредка появляется в кадре со словами "Ставьте лайки". Правда один раз, мальчик не выдержал буйство фантазии сестрички и прокомментировал: "Она не знает что говорит".
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"Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения 😂 #елизаветагалкина #гарригалкин", - написал в соцсети Максим Галкин.
Поклонники звездной семейки приняли поставлять отклики:
"Сладкие ❤️❤️❤️"
"Неужели сама придумала, Лизок))"
"😍актриса"
"Артистка маленькая🌹"
"Гарри кадр 😂😂😂"
Ранее мы сообщали, Галкин ошарашил фанатов постельным видео. Как оказалось, артист принимал участие в съемках ролика, рекламирующего матрасы. Кстати, все действо происходила в их с Примадонной особняке.
"От души посмеяться и вволю выспаться - вот два лучших лекарства от любого недуга. С первым у меня все в порядке, а со вторым помогли", - написал Галкин.
Пользователи поспешили оставить свои комментарии:
"Лучше такая реклама, чем отстойного вредного кошачьего корма 🤣🤣"
"А реклама презервативов в 100 раз дороже стоит !) Шутю )"
"Ахахаха!! Максим, с Вами даже рекламу смешно смотреть! Класс! Оценила и Ваш юмор и качество продукции!!"
"Сразу так спать захотелось 😂"
Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.
Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.