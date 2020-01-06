Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, похвалився кадрами з маленькими Лізою й Гаррі, які придумали незвичайну розвагу

Як передає Politeka.net, артист виклав ролик в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, скрольте вниз). Так, 6-річна Ліза любить закриватися в шафі і зображати за склом з себе телеведучу. Темою "новин" в основному є її сім'я. Зокрема, дівчинка говорить про стосунки мами й тата.

"Максим і Алла - це гарна парочка", - повторює в кадрі Ліза. А її братик тим часом знімає те, що відбувається на телефон, і зрідка з'являється в кадрі зі словами "Ставте лайки". Правда один раз, хлопчик не витримав буйство фантазії сестрички і прокоментував: "Вона не знає, що каже".

"Ліза періодично на сніданку заходить в шафу на кухні зі скляними дверцятами і зображує телемовлення. Гарік прав, що Ліза трохи жене, але в цьому ж і є відмінна особливість телебачення 😂 #елизаветагалкина #гарригалкин", - написав у соцмережі Максим Галкін.

Шанувальники зоряної сімейки взялися залишати відгуки:

"Солодкі ❤️❤️❤️"

"Невже сама придумала, Лізок))"

"😍актриса"

"маленька артистка🌹"

"Гаррі кадр 😂😂😂"

Раніше ми повідомляли, Галкін ошелешив фанатів постільним відео. Як виявилося, артист брав участь у зйомках ролика, який рекламує матраци. До речі, все дійство відбувалося в їх з Примадонною особняку.

"Від душі посміятися досхочу виспатись - ось два найкращі ліки від будь-якої недуги. З першим у мене все в порядку, а з другим допомогли", - написав Галкін.

Користувачі поспішили залишити свої коментарі:

"Краще така реклама, ніж відстійного шкідливого котячого корму 🤣🤣"

"А реклама презервативів в 100 разів дорожче коштує !) Шутю )"

"Ахахаха!! Максим, з Вами навіть рекламу смішно дивитися! Клас! Оцінила і Ваш гумор і якість продукції!!"

"Відразу так спати захотілося 😂"

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