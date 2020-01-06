Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал фото со своей красавицей-супругой

На снимке пара позирует недалеко от берега во время заката, пишет Рoliteka.net. Супруги ярко улыбаются, показывая мягкие игрушки в камеру.

Александра позировала в белой рубашке, а ее муж в темной футболке, в общем: "Вот это парочка!".

В посте Дмитрий поздравил украинцев с Рождеством и поблагодарил всех неравнодушных, которые помогли деньгами нуждающимся.

По словам Комарова он вместе с известным украинским дизайнером Андре Таном создал благотворительные игрушки. Деньги от продаж пойдут на помощь детям.

За 40 минут пост телеведущего собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

"Дмитрий, мы очень рады, что вы наконец женились, всей семьей ждали этого события!!!! Долгих лет Вам и счастливой семейной жизни!!!", "Взаимно братан)))", "И мы Вас поздравляем с наступающим Рождеством!!!...", "С рождеством 🎆", "Дима, за всё твоё добро тебе досталась такая прекрасная жена, очень рада за Вас, вы прекрасная пара👍", "Дмитрий вас и вашу супругу с наступившим новым годом и рождеством❤️ Счастья, удачи, любви, здоровья и всего хорошего в наступившем году❤️", "Вы самые лучшие 😺😺😺😺", - написали пользователи сети.

Напомним, 22-летняя модель, "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко показала, как они вместе с мужем, 36-летним телеведущим Дмитрием Комаровым, встретили новый год.

Пара променяла пасмурный Киев на жаркий Сингапур. Александра поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм.

В кадре они с Комаровым находятся на пляже, сидят на камне, а у Саши на коленях поднос с двумя бокалами шампанского.

Ранее мы писали, что жена Димы Комарова поделилась в Инстаграм фото, на котором предстала в топе и лосинах горчичного цвета.

Судя по подписи, девушка позировала в одном из фитнес-центров Киева. В кадре Саша стоит, облокотившись на стеклянную перегородку, и смотрит с улыбкой в сторону.

При этом невозможно отвести взгляд от ее подтянутого животика и стройных ножек.

"28.12.2019. Фото. До. Оливье))", - подписала фото Кучеренко.

Напомним, что жена Комарова пощекотала нервы дерзким нарядом: горячее предновогоднее фото

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров пропал в экспедиции