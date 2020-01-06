Известная украинская исполнительница Оля Полякова во время отдыха за границей показала сочные формы в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

«Когда хочешь выложить секси видео», - говорится в сообщении.

На самих снимках Оля Полякова демонстрирует упругие формы в облегающем купальнике. В какой-то момент ее дочь Маша просовывает руку ей между ног. При этом обе девушки смеются от души.

Уточним, что поклонники Поляковой остались безмолвны – кадрами звезда поделилась в Сторис.

До этого певица Оля Полякова решила продемонстрировать откровенный образ, который будоражит с первого взгляда.

Как и многие ее звездные коллеги, после насыщенного года, который был наполнен концертами, съемками, вечеринками и корпоративами, решила поехать отдохнуть и набраться новых сил.

Знаменитая блондинка отправилась вместе с дочками Машей и Алисой в солнечный Майами, где она греется на солнышке на шезлонге и наслаждается морским бризом.

Звездная мама решила побаловать поклонников пикантным пляжным фото, где Оля позирует в грациозной позе.

"Привет! Кто на рыбалку со мной?)", - спросила певица у поклонников.

На новом снимке длинноногая красавица стоит на пирсе в велюровом костюме в стиле спорт-шик. Оливковый цвет наряда идеально оттеняет ее бледную кожу и золотистые волосы. Завершальной изюминкой образа стали солнцезащитные очки и золотая цепочка.

Пользователи сети начали активно комментировать увиденные снимки. Они не жалели комплиментов для Поляковой, восхищаясь ее внешним видом.

Напомним, дочь Поляковой поразила идеальными формами в коротком топе

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