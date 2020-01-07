Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным кадром из отдыха

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике, позируя вместе со своим ребенком Майклом.

Однако, в этот раз в Инстаграм появились кадры звезды, сделанные в привычном дурашливом стиле. Звезда позировала в купальнике в тонкую полоску, скривившись при этом и высунув язык. Волосы Регины распущены, а на голове соломенная шляпа.

Подписи при этом Тодоренко решила не оставлять, однако поклонники тут же звалили пост множеством комментариев.

Отметим, звезда часто путешествует, занимается несколькими проектами и успевает при этом заниматься ребенком. В профиле звезды в Инстаграм довольно часто появляются посты о воспитании ребенка и о том, как с этим справляется сама Тодоренко.

Также звезда рассказала, что помогает ей всегда и везде успевать в работе:

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой.

Как впихнуть😆 в такую жизнь ребёнка ??? НО!!!!!!!! Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Чёрное море 🌊 , Персидский залив и поплавали в Индийском океане... и ещё много всегоооооо.

Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – ранее рассказала Регина.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.