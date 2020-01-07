Бывшая участница «золотого состава» легендарной группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками чувственным снимком
На фотографии, которую 37-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram, 37-летняя красотка позирует в ярко-красном шелковом платье с запахом из коллекции собственного бренда. Наряд имеет глубокое декольте и выгодно подчеркивает пышный бюст артистки.
Звезда дополнила свой образ аксессуарами и красными замшевыми босоножками на тонком каблуке.
Снимок Мейхер сопроводила стихом Константина Бальмонта, написанным 125 лет назад.
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«Вы очень красивая!», «Слишком идеальная», «Ух... Так и пышет жаром. Настоящая виагра», «Читая стихотворение и смотря на фото в голове возникает лишь одно слово: СТРАСТЬ... Пример и олицетворение женственности!», – пишут в комментариях.
Как известно, в 2015 году Надежда Мейхер решила попробовать себя в качестве дизайнера и основала собственный бренд одежды, который активно продвигает в соцсетях. Красотка сама позирует в новых стильных нарядах, которые подчеркивают соблазнительную фигуру звезды.
Ранее мы писали, что Надежда Мейхер-Грановская поздравила своих поклонников с Новым годом и показала снимок без фотошопа. На фотографии видно только лицо и руку артистки. Предположительно, Надежда без одежды и прикрылась одеялом или полотенцем. На фото можно рассмотреть лицо знаменитости. Под глазами видны морщины. На певице при этом естественный макияж.
Фанаты не смогли оставить комментарии под снимком. Фото было опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.
Напомним, знойная Мейхер показала впечатляющее фото.
А еще Politeka писала, что сочная Мейхер расстегнула блузку и засветила сокровенные места.
Также Politeka сообщала, что роскошная Надя Мейхер не смогла скрыть аппетитные формы под пальто.