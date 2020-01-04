37-летняя украинская певица Надежда Мейхер-Грановская похвасталась отдыхом в солнечной Италии

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в Инстаграм кадрами с отдыха. Окружающая природа и уютная обстановка в гостинице настолько сильно впечатлили артистку, что она сравнила полученное удовольстве с "ор*змом" (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз).

Надежда поспешила сделать селфи и запечатлеть миг своего счастья. Она предстала в гольфе темного оттенка и пальто такого же цвета. Красотка с минимумом косметики смотрит прямо в объектив и широко улыбается.

Судя по кадрам, домики, в которых расположилась Мейхер-Грановская находятся в живописном уголке Италии: красивая плетеная мебель, деревянная отделка, растения в горшочках и белые стены, - все так и располагает к замечательному времяпрепровождению.

"Приветствую! На ночёвку остановилась в совершено потрясающем месте ♥️ @casavacanze_laportadimignana ♥️👍 #italia #italianstyle Для тех, кому хочется местной аутентичности. Это «ор*зм» для глаз, ушей, тела и души...😉😂 В сторис больше видео . 👆 Molto bello, bellissimo, grandissimo... #teamoitalia #teamo #italia #nadyameiher #надеждамейхер #италия🇮🇹", - написала в соцсети Надежда.

Комментирующие кинулись оставлять отклики. Большинство, конечно, порадовались за певицу.

"рай!!! Как впечатляет. ❤️🔥 Италия всегда красива и изящна. Впрочем,как и вы. Новогодние праздники продолжаются)) под песни ВИА Гры🔥🔥 . Надежда вы не изменяете себе,и мудрая,и страстная."

"Ну не могууу!🙈❤️ От Вашей красоты ослепнуть можно..🤤💕"

"Ор*зм" надо с собой привозить, а не искать на месте😁 Но я вас понимаю😂 Видимо место действительно клевое, раз у вас от него такие эмоции!!!👏❤️🔥"

"Ничего особенного, снимали домик в Каменец-Подольском, у каньона, виды гараздо..!"

Ранее мы сообщали, новогодний снимок Мейхер-Грановской произвел фурор в сети. Видно, что время не пощадило звезду. Она предстала в постели. В кадре ее лицо крупным планом.

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