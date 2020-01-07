Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников архивными фото

В своем сториз в Instagram девушка рассказала о том, как встретила Рождество с семьей, а также показала несколько фотографий из семейного альбома, передает Politeka.

Так, на первом кадре Леся позирует вместе с друзьями на фоне автобуса. В видео она говорит,  что «это я, а это – ле автобус», проводя аналогии с «ле маршруткой», «героиней» известного украинского тревел-шоу, ведущей которого Никитюк является.

На втором фото она вместе с подругой запечатлены во время проводов в армию двоюродного брата Леси, которого она затем показывает вживую.

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Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк рассмешила сеть, опубликовав видео, как готовит новогодний салат «Оливье».

В кадре  телеведущая в белой футболке, черных брюках и темных очках угрожающе размахивает ножом и колбасой для салата под песню Billie Eilish  Bad guy.

На второй записи она режет колбасу, а на третьей  – сыпет в миску с ингридиентами зеленый горошек в режиме замедленной съемки.

«Оливье от Леси Нусретовны. Happy New Year 2020», – подписала публикацию Никитюк.

Мы также писали, что Леся засветила лишнее, когда стояла в планке. Снимками девушка поделилась в TikTok.

Так, на опубликованных кадрах Никитюк стоит в планке, пока ее собака Рафик пытается с ней поиграть. В какой-то момент в кадр попадают прелести Никитюк в одном топе. Сама звезда в этот момент играет с собакой.

Напомним, бесстыжая Никитюк показала неприличный жест на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

  Также Politeka писала, что Никитюк поразила ярким видео с молоденьким жеребцом

 