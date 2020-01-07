Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", показала новое фото в сети
На снимке Дорофеева присела на корточки на приличных каблуках. Можно заметить колготы в сеточку на Наде, гетры и кашемировый свитер. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ценить и радоваться каждому дню. 2020 - будь хорошим", - написала Дорофеева под фото.
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Фанаты успели написать много комментариев под снимком:
"А с тобой это делать намного легче. Благодаря тебе каждый день появляется улыбка на лице", "Какая ты нереально красива Надя", "Мне одной интересно к чему отметка Турция", "Надя ты же розовый не любишь?", "Огонь", "Почему ты такая красивая".
Ранее мы сообщали, что Дорофеева поразила изменениями и показала это одним снимком.
«23 years challenge», - коротко говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Дорофеевой 6 лет, и она только пришла учиться в школу. Можно заметить классический белый бант на голове, большие серьги и букет тюльпанов.
Уточним, что поклонники звезды не смогли высказаться о резких изменениях во внешности певицы уже во взрослом возрасте. Снимки Дорофеева выбросила в Сторис.
Сообщалось, что бесстыжая Дорофеева засветила лишнее прямо на сцене.
Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева засветила лишнее в откровенном наряде прямо на сцене.
Так, для выступления Дорофеева выбрала телесного цвета наряд, который эффектно подчеркивает ее формы. В какой-то момент девушка нагнулась, продемонстрировав аппетитные формы.
Уточним, что вместе с ней на сцене был и Алексей Завгородний (Позитив). Однако украинцы не смогли высказаться об идеальных формах кумира. Снимки Дорофеева опубликовала в Сторис.
Напомним, Дерзкая Дорофеева в корсете устроила горячую ночь с девушками
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