Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала короткий ролик, в котором поздравила всех украинцев

На кадрах Могилевская позирует, скорее всего, в белом платье. При этом стоит отметить, что в нем большое декольте, а Наталья совсем не позаботилась о белье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Почувствуйте чудеса. Напомните себе возможность быть лучшими. Никогда не оставайтесь и верьте в то, что мечты сбываются. Ощутите новое. С Новым годом и Рождеством, мои дорогие", - написала Могилевская под видео.

Фанаты оставили несколько комментариев под видео: "Вы такие классные", "Супер, трогательно", "Навроцкая не меняется. Ведьма", "Завораживает".

Ранее мы сообщали, что Могилевская потрясла пышными формами перед Потапом, фото просочилось в сеть.

Могилевская на фото позирует в черном платье с глубоким декольте. Рядом стоит Потап, который прилично выше Наташи и обнимает ее. Алексей в этот раз выбрался в джинсах и черной футболке. Образ дополнил певец и продюсер цепочкой на шее и часами на руке.

"Наташа, Вы гордость украинской эстрады", "Ты прекрасна", "Ты просто красавица", "Наталья вы лучшая, у вас такой красивый голос", "Сладкая парочка", "Наташа, самая лучшая в мире Натали".

Сообщалось, что Могилевская ошеломила новым ярким образом в кругу горячих красавчиков.

Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская опубликовала маленький видеоролик в социальных сетях. Это премьера нового клипа на песню "Покохала".

На кадрах видны локации в лесу. Могилевская в красном платье показала всю свою красоту.

Фанаты начали активно комментировать видео:

"Вы прекрасная Наталья...", "Тизер очень красивый! Ждём клип ! Респект режиссерам и , конечно, Вам, Наташа", "Любимочка моя уже 25 лет!!!! Любви Вам и процветания!!!".

Напомним, Могилевская потрясла пышными формами перед Потапом, фото просочилось в сеть

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