Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась фото с украинским продюсером Алексеем Потапенко

Могилевская на фото позирует в черном платье с глубоким декольте. Рядом стоит Потап, который прилично выше Наташи и обнимает ее. Алексей в этот раз выбрался в джинсах и черной футболке. Образ дополнил певец и продюсер цепочкой на шее и часами на руке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наташа, Вы гордость украинской эстрады", "Ты прекрасна", "Ты просто красавица", "Наталья вы лучшая, у вас такой красивый голос", "Сладкая парочка", "Наташа, самая лучшая в мире Натали".

Ранее мы сообщали, что Влад Яма поставил Могилевскую в неловкое положение, пикантные кадры.

Известный украинский танцор и судья «Танцев со звездами» Влад Яма заставил одну из своих коллег «прикрыть красоту».

«Не прячьте глаза как я на втором фото, не прикрывайте красоту как на третьем, не стойте в тени сильного человека как на четвёртом. А смотрите Кубок Президента как я на пятом фото смотрю в камеру. И улыбайтесь как на первом, и не только сегодня», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Влад Яма позирует в окружении Екатерины Кухар и Натальи Могилевской. На одном из снимков последняя элегантно прикрывает свои ноги.

Сообщалось, что Могилевская напугала украинцев резкими изменениями во внешности.

«Детский день», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном видео Могилевская позирует в шапке с ушками, которые красиво двигаются. Однако поклонники девушки обратили внимание на ее внешний вид.

«Я не узнала Могилевскую», «Бабулечка», «У цыган в пробке купила ? Одеть так себе идея», «как бабка старая», «ООО, не узнал», «Боже мой! Кто это?», «Ну некрасиво же. Как бабушка в платочке», «Да, Натуля совсем старушка уже...года ни денешь никуда...», - пишут они.

Напомним, Могилевская без комплексов потрясла аппетитными формами прямо на сцене

А еще Politeka писала, что Могилевская огорошила украинцев пикантной позой прямо на сцене

Также Politeka сообщала, что Могилевская еле удержала свою гордость в глубоком декольте



