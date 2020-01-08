Экс-невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай, участница проекта "Холостяк 5", показала себя после травмы в Египте
Знаменитость получила травму на отдыхе в Египте. Теперь ей нужно передвигаться в инвалидной коляске. Об этом пишет Politeka.
О травме девушка сообщила у себя на страничке, где опубликовала фотографии с Шарм-эль-Шейха, передает Politeka.
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"Сделали что-то вроде гипса, сказали ходить 10 дней. Дали костыль и коляску. Очень это все не удобно(
Если хотите привлечь к себе внимание и любопытные взгляды детей и взрослых - берите костыль и коляску, внимание обеспечено.
Хорошо, что мы остановились в этом отеле. Персонал - отдельная благодарность.", - написала Рамина под фото.
Также девушка добавила, чтобы завистники особо не радовались, что она лежит на отдыхе с костылем и в гипсе. В таком виде теперь к ней еще больше внимания и ее теперь носят на руках. Рамина заключила, что не будет делиться с людьми своей жизнью, так как это для нее плохо заканчивается.
Фанаты начали активно обсуждать происшествие:
"Перед поездкой вылила весь негатив и карма не заставила себя долго ждать", "А лучше с такой суеверностью вообще ничем не делиться и покинуть соцсети", "Выздоравливай, крепкого здоровья. Пусть этот факт не печалит твое настроения", "Мы тоже делились, когда поехали на Мальдивы, в итоге на 2й день очень сильно заболели. И как тут не верить в сглаз?((".
Сообщалось, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.
Так, экс-участница шоу "Холостяк", создательница YouTube-канала «Ходят слухи» Рамина Эсхакзай рассказала об изменах певца. По словам девушки, Козловский якобы параллельно крутил роман со своим директором, Юлией Бакуменко. А отношения с Раминой певец завел, так как пара хорошо смотрелась вместе.
18 декабря Виталий Козловский прокомментировал скандальное интервью за кулисами съемок новогоднего концерта «Музыкальная платформа» на телеканале «Украина».
Напомним, экс-невеста Козловского едва удержала прелести в тесном наряде
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