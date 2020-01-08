Известная украинская певица Дарья Астафьева показала довольно пикантный снимок

Астафьева в этот раз позировала крупным планом в одной рубашке. Даша приспустила ее с плеч и декольте стало максимально экстремальным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

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Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Так, на своей странице звезда опубликовала несколько снимков с отдыха, на которых позирует в купальнике и без косметики. На одном из фото Астафьева стоит рядом со знаком запрета ходить по газонам, демонстрируя свою фигуру.

А вот на другом фото Даша позирует лежа на шезлонге, наслаждаясь лучами жаркого солнца.

На странице в Инстаграм Даша показала довольно забавные кадры. Так, Даша позировала в необычном наряде - черном теплом спортивном костюме вместе с близким человеком. При этом звезда появилась на курорте в естественном виде - без укладок и макияжа.

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Так, Даша позировала в необычном наряде - черном костюме, состоящем из корсета и такого же цвета обтягивающих лосинах. При этом грудь звезды едва ли прикрыта специальной вставкой из камней на том самом корсете. Пикантный кадр в дерзком стиле приятно поразил поклонников.

Отметим, Даша позировала в толпе девушек из своей подтанцовки, которые также были одеты в костюмы из блестящей ткани и ярким макияжем на лице.

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