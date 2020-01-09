Известная украинская певица Оля Полякова подурачилась с дочерью на камеру
На кадрах изначально Полякова позирует рядом с дочерью, а после этого Маша показывает только маму. В этот момент Оля высовывает язык и выпучивает глаза. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
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Ранее мы сообщали, что Полякова поразила видом без макияжа.
Суперблондинка украинской сцены Оля Полякова решила отдохнуть от суеты тяжелых рабочих будней в Майами. Туда певица улетела вместе со своими дочерьми Машей и Алисой.
Певица уже успела похвастаться снимками с отдыха: она представала перед пользователями сети в ярком купальнике, а также зазывала на рыбалку в оливковом костюме. На свежем снимке в своем Instagram красавица похвасталась стильным нарядом и естественной красотой.
Полякова позирует в помещение, напоминающем замковую комнату. Вокруг лепка, фрески, мозаика, колонны и старинные вазы. На певице повседневный наряд, который состоит из футболки черного цвета и узких брюк в тон. Примечательно, что на лице певице нет ни грамма макияжа.
Сообщалось, что Полякова померилась размером прелестей со своими подружками.
Оля Полякова умеет поражать масштабными зажигательными выступлениями и экстраординарными нарядами. Например, на съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" певица продемонстрировала очень пикантные и яркие образы, подчеркнув свои длинные и стройные ноги, кроме того, она блистала каждый эфир на шоу "Х-фактор" на котором была звездной судьей.
В этот раз она показала снимок в своем личном Instagram на фото она позировала в компании трех подруг.
Напомним, Полякова потрясла прелестями в одном купальнике
А еще Politeka писала, что Полякова в новом образе соблазнила всех украинских мужчин
Также Politeka сообщала, что Полякова сверкнула сочными персиками в желтом купальнике