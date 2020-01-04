Популярная украинская певица Оля Полякова показала поклонникам, как бегает с дочерью по утрам

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

"Ну, рядовой Маша, беги", - говорит она дочери.

Уточним, что сама Маша отвечает "Нет", хотя и начинает бежать. После этого ее начинает догонять и Оля.

Как можно заметить, обе девушки в спортивной одежде, которая эффектно подчеркивает их формы. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о точеных фигурах девушек, поскольку кадрами Полякова поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее. 14-летняя Маша, дочка украинской певицы Оли Поляковой, отправилась вместе с семьей на отдых в США.

Девушка и ее мама поделились кадрами в "сториз" в Инстаграм. В частности, на одном из них, Маша предстала в черном коротком топе и такого же цвета лосинах. Она вышла на пробежку на пляж в Майами. Повзрослевшая малышка сверкнула упругими прелестями на камеру.

На другом кадре Маша предстала в легкой майке кремового цвета без нижнего белья. Кажется, девочку совсем не смущает декольте, которым она посветила в сети. Также как и ее мама юная красавица обладает веселым характером и не боится камер.

Маша поделилась в "сториз" кадрами ночной прогулки к океану. К сожалению, из-за того, что темно, практически ничего невидно. Примечательно, что в кадр попала ее мама Оля Полякова.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.