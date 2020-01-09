Российская артистка Эвелина Бледанс похвасталась отменной физической формой и показала публике личные домашние кадры

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram 50-летней знаменитости.

Так на новых опубликованных кадрах артистка раздевается, веселиться, принимает подарки и трапезничает с друзьями. Похоже, что артистка решила показать рождественские посиделки. Публика, стоит отметить, собралась на празднования типичная - некогда популярные артисты из, условно говоря, 90-х - Шура, Алена Свиридова и другие.

Самый ярким кадром из опубликованного знаменитостью видео, оказался тот, где она раздевается перед популярным в свое время исполнителем Шурой - в изумрудном купальнике или белье - артистка расстегнула на себе кофту и игриво покрутилась перед певцом, в том числе, демонстрируя свои ягодицы и грудь.

Поклонники отмечают, что фигура у Бледанс просто невероятная - "как у 18-летней девчонки" и поздравляют с праздниками.

Ранее мы писали, что 50-летняя российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась фигурой в купальнике.

Актриса выставила фото в своем микроблоге в Instagram.

На фотографиях она позирует в бассейне. На артистке надет темный купальник со шнуровкой на груди. Образ дополнил яркий макияж.

Пользователи сети восхищаются фигурой Бледанс.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.