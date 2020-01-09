Мисс Украина 2019 Маргарита Паша показала свою бесподобную фигуру

Модель разделась на живописном пляже и позировала в купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной украинки.

Маргарита Паша на новых опубликованных ею кадрах сидит у моря на песке и смотрит вдаль. На ней черный купальник бикини и солнцезащитные очки - фигуристая красавица немного поизгибалась на камеру, тем самым показав, в какой идеальной форме она находится.

Поклонники в сети не устают восхищаться, как видами курорта, так и самой Маргаритой - некоторые пишут, что она "совершенство", некотрые, что "слишком откровенна" в своих публикациях.

"Пусть это никогда не заканчивается"

"Огонь"

"Красотка"

"Просто вау!"

Ранее сообщалось о том, что Мисс Украина 2019 Маргарита Паша опубликовала новые эффектные кадры из спортзала.

На новом видео видна перфектная фигура модели – «стальной» пресс, подкачанные ножки, объемная грудь. Знаменитость предстала пред публикой в сети в минималистическом топике и лосинах, волосы подобрала в хвост и улыбалась, делая сэлфи в спорзале.

Фигуристая красавица буквально заставила обзавидоваться многих женщин, дескать, пока все «нажимают» на оливье и сельдь под шубой – такая роскошная красотка укрепляет свой организм и имеет совершенно потрясающий результат из всего этого.

Откровенные кадры с тренировки заставили многих мужчин открыть рты от удивления и удовольствия, глядя на Маргариту.

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