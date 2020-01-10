Телеведущая Лера Кудрявцева, которая перенесла экстренную операцию по удалению грудных имплантов, сделала неожиданное заявление о личной жизни

В Сети буквально вспыхнул скандал. Поводом стало заявление артистки в социальной сети.

В коротком видео в «Сторис» и Instagram Кудрявцева показала видео со своей подругой, которую представила очень странным образом.

"Любовница моя, Ирчик. Это мама любовницы", – заявила Лера Кудрявцева. На кадрах предстала симпатичная брюнетка и ее родительница с ярко-розовыми волосами.

Конечно такую пикантную информацию мгновенно подхватили. Так, в Телеграмм-канале "Только никому" разместили отклик на новость от информационного агентства "Версия".

"Начало перевоплощения… Кудрявцева удалила импланты, чтобы стать мужчиной ради подруги-любовницы?" – говорится в материале.

Кроме того, там отмечается, что Лера Кудрявцева якобы финансирует свою "пассию".

Телеведущая не смогла пройти мимо такого материала. Она разместила фрагмент статьи в "Сторис" с подписью "Больше дичи".

Напомним, ранее Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению силиконовой груди. Она рассказала, что силиконовые имплантаты были установлены 15 лет назад с «пожизненной гарантией», а доктор говорил, что их «можно танком давить». Но очередная проверка показала, что один из них протекает 5-6 лет. Пришлось делать срочную операцию и извлекать силикон.

Звезда детально рассказывала об операции. Курдрявцева также показала, как выглядит ее грудь после операции. Теперь от некогда пышных форм не осталось и следа. Впрочем, теледива не раз отмечала, что сейчас для нее главное уберечь остальных от подобной ошибки.

В сети подписчики поддерживают артистку, благодарят за откровенность, и отмечают, что мало кто решился бы на такое.

Отметим, бывший любовник Сергей Лазарев никогда не скрывал, что его не впечатляет искуственный бюст Леры Кудрявцевой. Но это никогда не обижало телеведущую.

«Сергей, до сих пор смеюсь от твоего «Мне твои с*ськи никогда не нравились», — отметила она.

Как известно, звездная пара встречалась с 2008 года и их роман длился 4 года, но поклонники считали эти отношения "наигранными".

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

Как сообщала Politeka, трагедия у любовницы Лазарева: звезда навсегда попрощалась с грудью, хирург рассказала все.

Также Politeka писала, что любовница Лазарева осталась без груди после страшной операции: последние фото до несчастья.