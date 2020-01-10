Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, снова попала под шквал жесткой критики

В этот раз телеведущий популярной программы Good Morning Britain Пирс Морган разнес бывшую актрису в пух и прах.

После того, как Меган и Гарри объявили о сложении своих полномочий, Морган написал статью для Daily Mail. В материале телеведущий назвал герцогиню Сассекскую интриганкой и жадной мошенницей, пишет РБК.

Кроме того, досталось и Гарри, он вместе с супругой оказался "эгоистичным клоуном".

Звезда попросил Елизавету II лишить герцогов Сассекских всех титулов, ведь те не хотят зарабатывать, а желают лишь купаться в роскоши.

Кроме того, стало известно, что Меган и Гарри будут сотрудничать только с избранными изданиями и их журналистами. Последние будут писать положительные отзывы о паре.

По мнению Моргана, даже российский президент Владимир Путин "не опустился" бы до такого контроля прессы.

Кроме того, супруги ошарашили своим известием об уходе не только простых людей, но и принцев Чарльза и Уильяма, а также королеву.

Как отметил телеведущий, 93-летняя Елизавета и ее 98-летний супруг Филипп на старости лет вынуждены терпеть выходки избалованного внука и его коварной жены.

Напомним, недавно Меган Маркл вышла в свет без обручального кольца. На это обратили внимание журналисты, которые успели запечатлеть жену британского принца. Известно, что это произошло сразу после скандальных новостей об отречении супругов от королевских обязанностей.

По мнению экспертов, это объясняется тем, что Меган попросту пришлось вернуть королевской семье роскошное кольцо, которое вместе с другими монаршими драгоценностями должно передаваться по наследству из поколения в поколение.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские на своем сайте и в личном Instagram-аккаунте заявили, что «после многих месяцев размышлений и внутрисемейных обсуждений» решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей «старших» членов королевской семьи. заявили о намерении стать финансово независимыми от Короны.

При этом они подчеркнули, что продолжат «полностью поддерживать» королеву.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.