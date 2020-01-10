Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, девушка экс-вице премьера Павла Розенко, похвасталась новым фото с отдыха

Как передает Politeka.net, снимок она показала на своей страничке в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

29-летняя Елена-Кристина Лебедь вместе со своим 49-летним возлюбленным, экс-вице-премьером Павлом Розенко находятся на отдыхе на Кубе.

На новом снимке звезда сидит, обернувшись белым махровым полотенцем и выставив вперед голые ноги. Елена-Кристина Лебедь с солнцезащитных очках красуется на фоне солнечного пейзажа с зеленой травой и пальмами.

«Похолодало: +26», - подписала она снимок.

Пользователи сети сочевстуют "беде" телеведущей и желают хорошего отдыха.

"Бедняяяжка моя, смотрите не заболейте", «Че так холодно? У нас вообще потеплело 0 градусов», «Круть, люблю такие холода!!!», «Мм, похолодало... У нас потеплело..-1», «Кристина, какая Вы красивая», «Хорошего вам отдыха», - пишут фолловеры телеведущей.

Ранее мы сообщали, что любовница Розенко разделась на пляже и ошарашила откровенными фото.

Елена-Кристина опубликовала новые снимки прямо с солнечного пляжа Кубы, где она загорала на теплом песке возле самой воды.

Для фото телеведущая выбрала яркий купальник без бретелей, бра желтого цвета и яркие трусы зеленого с разными рисунками. Из аксессуаров Лебедь выбрала солнцезащитные очки синего цвета. На фото она широко улыбается, расставив руки.

«Подзарядка солнечных батарей», – подписала она снимки.

Поклонники и фолловеры звезды начали активно писать негатив в комментариях по поводу ее стройности, даже чрезмерной худобы. Некоторые спросили вес телеведущей.

Напомним, дерзкая невеста Розенко ошарашила внешним видом.

А еще Politeka сообщала, что невеста Розенко пошалила на отдыхе с возлюбленным.

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