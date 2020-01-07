Известная украинская телеведущая Елена Кристина Лебедь, девушка экс-вице премьера Павла Розенко, показала снимок с Кубы

На фото Кристина позирует на тротуаре с неизвестной женщиной. Лебедь в этот раз решила надеть короткое легкое платье без бюстгальтера, кроссовки и очки. На фоне виднеется раритетный автомобиль. Судя по геометке, Кристина отдыхает на Кубе. На фото видно, что Кристина очень тощая. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"З Різдвом Христовим! З кубинським присмаком. Хай трапляються дива!С Рождеством Христовым! С кубинским привкусом. Пусть случаются чудеса!", - написала знаменитость.

Фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Да, а когда Аферисты с нетерпением ждем", "А когда у вас будут на новом канале показывать?", "яркое и позитивное фото. Кристина вы умничка, так держать", "Взаимно, хорошего настроения)", "Я только позавчера вернулась с Кубы".

Ранее мы сообщали, что любовница Розенко разделась на пляже и ошарашила откровенными фото.

29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь вместе со своим 49-летним возлюбленным, экс-вице-премьером Павлом Розенко находятся на отдыхе на Кубе.

Елена-Кристина опубликовала новые снимки прямо с солнечного пляжа Кубы, где она загорала на теплом песке возле самой воды.

Для фото телеведущая выбрала яркий купальник без бретелей, бра желтого цвета и яркие трусы зеленого с разными рисунками. Из аксессуаров Лебедь выбрала солнцезащитные очки синего цвета. На фото она широко улыбается, расставив руки.

«Подзарядка солнечных батарей», – подписала она снимки.

Поклонники и фолловеры звезды начали активно писать негатив в комментариях по поводу ее стройности, даже чрезмерной худобы. Некоторые спросили вес телеведущей.

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