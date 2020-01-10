Украинская певица Оля Полякова похвасталась кадром из Торонто в Канаде

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в Инстаграм в разделе "сториз" кадром, на котором она будто бы застыла в танце. На Оле платье бордового цвета с блестками с невероятно соблазнительной зоной декольте. Невозможно не заметить пышные формы артистки. Руки она подняла вверх, а ветер растрепал ее длинные светлые волосы. Такое впечателение, что певицу засняли в момент танца: положение ее тела, рук и выражение лица говорят о том, что Полякова хорошо так зажгла.

Отметим, до этого звезда поделилась кадрами из аэропорта. Она сообщила поклонникам, что будет выступать в Торонто.

Ранее мы сообщали, Полякова вместе с дочерьми побывала в солнечном Майами в штате Флорида в США. Ее 14-летняя дочка Маша поделилась кадрами в "сториз" в Инстаграм. На одном из них, она предстала в черном коротком топе и такого же цвета лосинах. Девушка вышла на пробежку на пляж в Майами. Повзрослевшая малышка сверкнула упругими прелестями на камеру.

Также мы писали, Маша поделилась пикантным снимком, сделанным на одной из улочек Майами. Девушка подставила свое личико под солнечные лучи, явно довольная отдыхом. Она поинтересовалась у поклонников, куда они отправились на зимних каникулах.

Комментирующие скептически отнеслись к хвастоству Маши и большинство ответило, что дома, мол "денег нет".

"Дома... А так хотелось бы ...", "Дома в Киеве", "А вы поехали за мамин счет?))", "Дома, зато ДР вчера было", "Мы дома в свое городе. Денег нет ездить по Флориде", "Нету денег, помогите и я уеду", "Там де вы в жизни не бывали", - писали в комментариях.

Кроме того, мы рассказывали, Оля Полякова посветила роскошной фигурой на пробежке в Майами. Ради удачного кадра красавица в желтом топе с глубоким вырезом наклонилась вперед - для пущего эффекта.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.