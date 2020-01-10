Участница "Танцев со звездами", прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов рассказали о своей семейной жизни

Звездная танцевальная пара откровенно поделилась переживаниями, страхами и радостями в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина», передает Politeka.net.

В частности, Александр Стоянов рассказал, как меняются их отношения на работе и дома, ведь они с Катей - коллеги. По его словам, "суровость" жены дома абсолютно исчезает.

«Мы начинаем ругаться на репетиции, потом приходим домой – она становится нежной, ласковой кошечкой, возьми, положи, она там мяукает. Поссориться невозможно», – признался Стоянов.

Кухар же ответила, что на работе - занимается только работой - все остальное уходит на второй план. Она кажется более строгой и требовательной, чем ее супруг.

«Если я прихожу на работу, закрываю дверь, в зале существую только я, балет, музыка, партнер, моя работа... Всё остальное уходит на второй план. Я собранная, сконцентрированная, я хочу сделать всё один раз хорошо и сразу», - рассказала Екатерина.

На сегодня пара с улыбкой говорит о семейном счастье. Но были времена, когда Катерине было не до смеха. Дело в том, что она замужем во второй раз. Первый брак был неудачным. Катя выскочила замуж в юном возрасте, и, как оказалось впоследствии, не за того мужчину (он окончил хореографическое училище, но променял балет на бизнес).

Но настоящей трагедией стала потеря ребенка. Кухар откровенно рассказала, как пережила самое ужасное в своей жизни. По ее словам, нужно "переплакать и перекричать" и стараться чем-то себя занять. Она, к примеру, с головой ушла в работу.

Когда она забеременела во второй раз, то, будучи, на седьмом месяце ушла от супруга. Друг и коллега Стоянов ее поддержал, а вскоре их чувства переросли в романтические. Родившегося Тимура Александр воспитывает как своего. Позднее у пары родилась дочь Анастасия.

Ранее мы рассказывали, что Кухар соблазнила сеть пикантным образом. На ней светло-розовое платье со стразами с "воздушной" отделкой. Екатерина сфотографировалась вместе с украинским ведущим Владимиром Остапчуком. Последний держит ее за талию. Поклонники сразу заговорили о том, что красавчик увел балерину у мужа.

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