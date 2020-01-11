Украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина показала в фигуру в обычном наряде

Звезда предстала в клетчатой рубашке и без макияжа, пишет Рoliteka.net. Маша позировала на диване. Девушка повернула голову вбок и широко улыбнулась.

Актриса прижала к себе свои стройные обнаженные ножки и выглядела очень по-домашнему.

В посте Маша задается вопросом, где найти мотивацию. По словам телезвезды, мотивация - это импульс внутри человека.

"Нужно не бояться увидеть себя неидеальной. Помните классическое: «наша сила в нашей слабости»? Значит, мотивация - это просто умение достать из себя вашу внутреннюю силу, которая бесспорно у вас есть! И не важно, какой стрелой вы в неё запустите: у соседки блины каждое утро пригорают или фотографией Кендалл Дженнер с ее, мать их, божественными ногами!", - написала Ефросинина.

За 17 минут пост актрисы собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"У вас очень красивые ноги ❤️", "Вы моя мотивация", "Здравствуйте, Маша ) вот увидела на стене за вами эти Картины, как я понимаю ) Я могу вам сделать потрет из ниток)", "У меня мотивация подруга детства одногодка 😄 случайно её увидела в ОК и глянула на себя критически! Она как 25 была а я выглядела на 60 в свои 45😄 в течение года скинула 10 кг", "В точку!👏", "Вы как всегда, в точку! 👍👍👍 С Новым годом и с новыми мотивациями)💗", - написали пользователи сети.

Напомним, Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике и поблагодарила фанатов за мотивацию.

40-летняя телеведущая отправилась отдыхать на море в компании своего мужа и двоих детей. Знаменитость наслаждается теплом и солнцем, а также не упускает возможности похвастаться новыми фотографиями с пляжа.

Ефросинина записала короткое видео в том же наряде. На нем она поблагодарила поклонников за поддержку и внимание к ее предыдущим пляжным фото.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина поделилась снимком с отдыха.

На фото Маша стоит на фоне пальм и песка. Она решила в этот раз надеть сплошной купальник с оборкой и открытыми плечами. Бретельки Маша приспустила и показала голые плечи.

Напомним, Ефросинина приспустила купальник и показала свое сокровище крупным планом.

Как сообщала Politeka, Ефросинина в пижаме выставила напоказ свое главное богатство: "Ну зачем так идеально?".

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина ужаснула резкими изменениями во внешности: «Будут проклинать!».