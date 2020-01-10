42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова скинула одежду и залезла в бассейн с горячей водой - головокружительные кадры

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Чехова выложила свежие снимки из горнолыжного курорта Шамони во Франции, где она сейчас отдыхает. Так, пышногрудая красавица предстала в черном сдельном купальнике. Аппетитные формы Анфисы будоражат фантазию. Изюминку снимкам придают окружающие виды. Дело в том, что бассейн находится на свежем морозном воздухе, а вокруг красуются зеленые горы с заснеженными верхушками.

Момент навел Анфису на мысль, какие ж именно мужчины привлекали ее всю жизнь.

"Меня всегда привлекало то, что холодно снаружи и горячо внутри. Термальные воды, мужчины, уютные шале с камином☺️ Мне нравится сочетание несочетаемого😉", - подписала кадры телеведущая.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от захватывающей дух Анфисы. Ее сравнили и с Мэрилин Монро, и с феей, и даже с балериной Анастасией Волочковой.

"Вы Мерилин Монро, только красивее, вы словно 8 чудо света. Очень привлекательно и сногсшибательно, чертовски маняще выглядите💥💥💥💥💥"

"В тысячу раз красивее Волочковой и ее шпагата! Выглядите отпад!🔥🔥🔥"

"Вы идеальна💎"

"Анфиса, Вам надо посетить Камчатку, термальные источники"

"И не просто фея, а шикарная ФЕЯ!"

"Как красиво написано❤️"

"Прямо свежим горным воздухом повеяло, и при этом энергетическая термальная вода! Вот бы там оказаться. А вы так хорошо вписываетесь в этот волшебный пейзаж, просто воплощение природной красоты! Богиня!"

Ранее мы сообщали, Чехова призналась, что приехала на горнолыжный курорт отнюдь не за спортивными развлечениями. Красавица собралась "много пить и кушать французских яств". Так, она поделилась в сети фото, на котором сидит с подругой за столиком в кафе. А столик прямо ломится от вкусностей.

"Нафондючились и наклюкались🍜🥂 Пора и честь знать😉", - подписала кадр Чехова.

Напомним, Анфиса Чехова сняла все и потрясла роскошным телом на балконе.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова расстегнула молнию и вывалила свои прелести.