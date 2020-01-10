Спустя три дня пребывания в Великобритании Меган Маркл вернулась в Канаду - без своего супруга принца Гарри

Герцоги Сассекские провели последние шесть недель в Канаде, где отметили Рождество и Новый год вместе с матерью Маркл. После чего, оставив 8-месячного сына Арчи на няню, вернулись в Британию и заявили, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Насчет последнего разразился нешуточный скандал. Меган оставила мужа разбираться с семьей, а сама поспешила вернуться к ребенку в Канаду.

"Поскольку принц Гарри столкнулся с гневом королевы и королевской семьи, Меган вылетела обратно в Канаду... - пишет Dailymail. - Ожидается, что Гарри тоже вернется в Канаду, но после официальной встречи в Букингемском дворце в следующий четверг".

Ранее мы сообщали, после объявлении о сложении своих полномочий на Меган и Гарри посыпался шквал острой критики в британских СМИ. В частности, телеведущий популярной программы Good Morning Britain Пирс Морган назвал герцогиню интриганкой и мошенницей, а самого принца - клоуном. Но на этом журналист не остановился. Он попросил Елизавету ІІ лишить молодую чету всех титулов.

Телеведущий пожалел 93-летнюю королеву и ее 98-летнего супруга Филиппа, которым на старости лет приходиться терпеть выходки избалованного внука и его коварной жены.

Также мы писали, недавно в сети Меган "разнесли" за наряд, в котором она появилась в дипломатическое представительство Canada House в Лондоне. С самой одеждой было все в порядке, но вот пристальные пользователи заметили на фото следы от пота в области подмышек герцогини.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.